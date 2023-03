L'Inter interviene sulla vicenda dei tifosi nerazzurri, regolarmente dotati di biglietto, lasciati fuori dal Do Dragão in occasione della sfida con il Porto, ritorno degli ottavi di finale di Champions League. La società di viale della Liberazione ha rilasciato un comunicato nel quale denuncia i fatti, sottolineando la decisione unilaterale dei portoghesi, e invoca l'intervento della UEFA per fare luce sulla questione:



FC Internazionale Milano esprime la massima solidarietà nei confronti dei propri tifosi, provenienti da tutta Europa e in possesso di regolare tagliando d’accesso per la partita di ieri sera, Porto-Inter, ai quali è stato vietato l’ingresso allo stadio Do Dragão.



A seguito di decisione unilaterale del Porto, moltissimi sostenitori interisti, tra i quali numerose famiglie con bambini, sono stati segregati in una zona di contenimento nei pressi del settore ospiti e lì trattenuti per tutta la durata della partita a cui non hanno potuto assistere, esponendoli così a una grave condizione di tensione e potenziale pericolo.



FC Internazionale Milano chiede a UEFA di intervenire affinché si faccia luce su quanto accaduto e che situazioni di questo genere, in contrasto con i principi cardine di sportività, uguaglianza ed inclusione, non si ripetano mai più, a difesa di tutti i tifosi, indipendentemente dalla propria fede calcistica e nazionalità di provenienza.