Tifoso dell'Atalanta ucciso a Bergamo, le parole di Abodi: "Crimine, non calcio. Non facciamo confusione"

La notizia del tifoso dell'Atalanta ucciso a Bergamo, ha visibilmente scosso anche il ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi. Impegnato a Genova per un sopralluogo e un incontro con le associazioni e società sportive del territorio, commenta così quanto accaduto: "È una cosa drammatica, ma non mi capacito di come si possa continuare ad accostare lo sport a certi fatti criminali".



"Questa non è una questione di tifo, è una questione di crimine e come tale va trattata. Rischiamo di creare un po' di confusione: io sto cercando in tutte le maniere di far prevalere il senso del rispetto e dell'educazione. Chiaramente non possiamo parlare da marziani, perché questa è la società, ma ci vuole una distinzione netta tra il crimine e la tifoseria".