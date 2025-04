AFP via Getty Images

Tifoso dell’Everton vende fumogeni blu camuffati da rossi per sabotare i festeggiamenti del Liverpool

Il ventesimo titolo nazionale del Liverpool è stato celebrato in una bolgia cittadina: la larga vittoria ad Anfield contro il Tottenham ha dato via a una festa attesa da moltissimi anni, addirittura dal 1990. In mezzo c’era stata la vittoria del 2020, ma la gioia di quel successo era stata in qualche modo contenuta dalle restrizioni sanitarie dovute alla pandemia da Covid-19. Stavolta le cose sono andate in maniera diversa, i tifosi dei Reds si sono goduti un pomeriggio e un’atmosfera indimenticabili.



FESTA NON ROVINATA - Se non fosse per una piccola, ma significativa, nota stonata. Una nota di blu: un tifoso dell’Everton, infatti, ha venduto un lotto di fumogeni blu camuffati da rossi. E così, di fatto, ha sabotato la massa di persone che stavano esultando per il successo della squadra di Slot. i fumogeni “fasulli” sono stati completamente sovrastati da quelli rossi, accesi in maggior numero e decisamente più appropriati per celebrare il titolo del Liverpool.