Brutto episodio all'Allianz Stadium. Durante Juve-Roma valida per la 18esima giornata di Serie A, un tifoso bianconero è stato colpito alla testa da un seggiolino arrivato dal settore ospiti. L'oggetto è stato prima divelto e poi lanciato verso i tifosi avversari. Il fatto è stato denunciato sui social dove diversi profili di supporters e gruppi organizzati hanno pubblicato foto dell'accaduto. Nelle prossime ore si proverà a far luce sull'episodio e a identificare l'autore del gesto in uno stadio, quello juventino, in cui spesso episodi del genere sono stati affrontati in modo celere ed efficace.