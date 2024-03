Tifoso fuma marijuana in campo durante Nautico-Sport Recife: intervento della polizia FOTO

Ma facciamo ordine. Ieri è andata in scena l’andata della finale playoff del campionato Pernambucano tra Nautico e Sport Recife, sfida che ha regalato un momento davvero particolare da vedere durante una partita di calcio.L’episodio è stato uno dei tanti che hanno caratterizzato la partita, contraddistinta da numerosi disordini e dall’intervento della polizia in campo.

Baseado, loló e porradaria.

Assim foi marcado o primeiro jogo da final do Campeonato Pernambucano.



Policiamento despreparado. Sem novidades. Esse maluco invadiu o gramado por duas vezes e fez o que quis no meio-campo.



As fotos são de @caiofalcaofoto



O Sport venceu o… pic.twitter.com/iDxh08OjeU — (@DoentesPFutebol) March 30, 2024

Come riporta Diario de Pernambuco, durante il secondo tempo il tifoso si è fatto largo tra la folla, compiendo un'invasione resa pittoresca dall’atto di fumarsi uno spinello.. Per la cronaca, la partita è stata vinta dallo Sport Recife per 2-0, che grazie ai goal di Rafael Thyere al 55' e Gustavo Coutinho al 66' ha espugnato il campo del Nautico e messo una seria ipoteca sulla conquista del Pernambucano 2024: match di ritorno in programma il 6 aprile.