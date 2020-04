Disavventura per un tifoso dell’Aek Atene. Il supporter 60enne è uscito di casa perché voleva a tutti i costi vedere come procedevano i lavori del nuovo stadio, ma ha dimenticato il permesso d’uscita obbligatorio. La polizia lo ha fermato e gli ha comminato una multa da 150 euro per aver contravvenuto alle norme sul coronavirus. La multa però l’ha pagata il presidente dell’Aek Dimitris Melissanidis, che poi ha regalato al tifoso un abbonamento allo stadio per la prossima stagione: “Restiamo a casa, stiamo in buona salute e il nostro nuovo stadio sarà lì e ci aspetterà quando avremo superato questa prova”.