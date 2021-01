Negli ultimi mesi la vita di tutti noi cittadini è cambiata drasticamente. Sono nate nuove abitudini e modi di fare e in contemporanea è aumentato lo spazio di utilizzo di dispositivi che già da prima erano nostri fedeli compagni durante la giornata.Questi, oltre ad avere la funzione di metterci in contatto con altre persone, ci permettono di rimanere informati in tempo reale su tutto quello che accade nel mondo. Un passatempo da non sottovalutare, diventato ancora più importante durante i periodi di lockdown come quelli occorso lo scorso anno.Eppure, con il passare del tempo,Tutti gli user tra i 13 e i 15 anni avranno a questo proposito il profilo privato e solo chi fa parte dei follower approvati avrà l’opportunità di visualizzare e commentare i contenuti condivisi da questi utenti. Anche la possibilità di suggerire il proprio account sarà bloccata per gli user presenti in questo segmento d’età. Infine, come ulteriore restrizione, il social permette di scaricare i contenuti solo degli utenti con più di 16 anni, mentre per tutti gli altri al di sotto di questa soglia avranno l’opzione non attiva per default.Il tentativo di TikTok è quello di garantire una maggiore sicurezza alla sua enorme community, con il preciso obiettivo di evitare situazioni difficili e potenzialmente dannose per i suoi utenti più giovani e ancora poco esperti del mondo dei social e di internet stesso.