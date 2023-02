Sta facendo discutere, e preoccupare i tanti utenti presenti in Italia, il disservizio di Tim dovuto al guasto della rete Internet fornita dall’operatore. Nelle ultime ore in tanti non hanno potuto godere dei servizi e c’è chi teme di non riuscire a vedere la partita tra Inter e Milan di domenica sera.



A Rai News 24, a tal proposito, ha parlato il presidente di Fondazione Sostenibilità Digitale, Stefano Epifani. “Il problema sembra non essere un attacco hacker, ma ciò ovviamente non diminuisce il livello di disagio. Una stima realistica ci dice che la capacità di internet in Italia è ridotta al 30%. Le conseguenze sono enormi: la speranza è che si possa risolvere entro domani mattina, anche se nutro qualche dubbio in questo senso”.