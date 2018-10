Quandoprende parola non è mai banale anche perché le interviste a mezzo stampa del super-agente italiano si contano sulla punta delle dita. E intervistato da Fuorigico, settimanale della Gazzetta dello Sport, Tinti ha svelato numerosi retroscena sulle operazioni di mercato passate dando anche qualche indicazione sul futuro."Marotta lo conobbi a Varese, io avevo 28 anni lui 29 ed era già presidente. Ci davamo del tu e ricordo che comprai usata la sua Mercedes, bei tempi.. Gli amici Marotta e Paratici ci diedero fiducia e sono stati ripagati".- "mi allenò da calciatore. Mi aprì un mondo, era avanti anni luce e siamo rimasti legati. A Parma mi ha dato fiducia per tanti giocatori, ma non per. Nel 1998 il presidente del Brescia, Corioni, accettò l'offerta di Moratti. Andrea da interista fu felice ma poi...Li accompagnai al ritorno e durante il viaggio lanciai l'idea. Il giorno dopo Galliani mi richiamò per chiudere il doppio scambio con Seedorf e Pirlo per Brncic e Guglielminpietro in nerazzurro più 10 miliardi (lo scambio fu in realtà con Coco mentre Guly arrivò all'Inter in cambio di Brocchi ndr.)."Nel 2006 avevamo chiuso Toni all'Inter. Moratti aveva offerto 25 milioni di euro ma la penalizzazione per Calciopoli convinse i Della Valle a rinunciare. Allora spuntai la clausola da 11 milioni per l'anno successivo. Alla fine è andata bene ugualmente"."Quando Inzaghi arrivò a Parma aveva davanti Crespo e Asprilla e lui mordeva il freno.ma poi gli emiliani in Europa fecero una rimonta clamorosa con Inzaghi goleador, e Tanzi bloccò la cessione. La sua vita cambiò a Bergamo. Era diventato capocannoniere all'Atalanta ma era in comproprietà col Parma. Si presentòcon un'offerta importante, mami aveva fatto capire che la Juve era in agguato. Così presi tempo con Gil, i bianconeri piazzarono Vieri agli spagnoli e a noi andò meglio così".