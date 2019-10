Anche senza Duvan Zapata in campo, l’Atalanta ha sempre qualche colpo in canna in più dell'avversario, che invano si porta in vantaggio per poi vedersi doppiato e recuperato. Per questo nell'anno solare 2019, a cavallo tra due campionati, l'Atalanta si conferma miglior attacco della Serie A e vanta la migliore differenza reti– 28 gol in nove gare per un invidiabile +14. Le invasioni in area piccola del tridente d'attacco con rinforzi di lusso come Muriel e dei centrocampisti che ogni tanto si inventano goleador, fanno schizzare alle stelle i tiri in porta a partita della squadra bergamasca.



PRIMA IN CLASSIFICA. L’Osservatorio Cies Football ha raccolto i dati di Instat Football proprio per quanto concerne i tiri nello specchio a match di tutte le squadre della Serie A e, neanche a dirlo, l’Atalanta si ritrova prima anche in questa speciale classifica: 9,3 l’altissima media di tiri in porta a gara dei nerazzurri, a cui seguono i 7,8 della Lazio e i 6,3 del Napoli, lo sfidante di questa sera; chiude il rivale Brescia a quota 3. E Inter e Juve? 'Solo' quarte e quinte: 6,2 i nerazzurri, 6,1 i bianconeri. ‘Può l’Atalanta vincere la Serie A?‘, si chiedono dall’Osservatorio: la risposta la darà il campo.