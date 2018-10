Simone, il classicodi provincia, che in carriera ha vestito le maglie di, parla a la Gazzetta dello Sport prima della sfida tra orobici e clivensi. Partendo dalla definizione di bomber: "Il bomber non è questo (la bella vita, ndr), nemmeno un fuoriclasse che vince i titoli. Lo è chi, col cuore, trascina per una salvezza. Tir? Soprannome bellissimo, adoro i mezzi pesanti".- "Splendidi quelli che mi legano a Bergamo, sono affezionato a club e città. Idem per Verona, eravamo una famiglia. E i tifosi, ancora oggi, con me sono splendidi".- "Uno forte, le sue squadre corrono e giocano alla grande. Persona schietta, per lui è bianco o nero. Ha fatto male all’Inter, era un momento particolare. Le colpe furono di tutti. L'Atalanta ha mentalità da big, se la gioca sempre. Finora episodi sfortunati. E Copenaghen è stata un colpo pesante, ma non è in crisi.- "Ma nel calcio attuale lo sono in pochi.Come Immobile. Tra i giovani? Forse Cutrone, ma giocare con Suso e Higuain è più facile. Chissà cosa avrebbe fatto il Tir con compagni del genere!".