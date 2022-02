Intervenuto ai microfoni di Dazn, l'ex attaccante, Simone Tiribocchi, ha espresso il proprio parere in merito all'Inter di Simone Inzaghi.



“L'Inter a Napoli ha dimostrato di essere un gradino sopra le altre perché, per tecnica, fisicità e personalità, perché riprendere una partita così non è mai facile”.