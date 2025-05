Titolo, coppe europee, retrocessioni: tutti i verdetti dei principali campionati continentali

Siamo giunti alla domenica finale: i campionati nazionali più importanti d'Europa volgono al termine, c'è chi ha già emesso tutti i verdetti e chi invece terrà incollati i tifosi fino all'ultimo per l'assegnazione dei posti in classifica che valgono titoli, accessi alle coppe, retrocessioni.In questo articolo raccogliamo, non solo le maggiori cinque ma anche le migliori appena al di sotto di esse come livello di calcio espresso. A partire ovviamente dalla nostra Serie A, che p giunta all'ultima giornata con solo Scudetto e ultimo posto già sicuri.

Scorri la gallery per consultare tutti i verdetti emessi nell'Europa che conta