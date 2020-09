Pradè e Barone ieri pomeriggio hanno incontrato l'agente di Biraghi: il terzino sinistro, rientrato dal prestito all'Inter, può rinnovare il contratto con la Fiorentina (data sulle tracce di Sema dell'Udinese o Spinazzola della Roma). In serata cena a Milano tra gli uomini mercato viola e l'agente di Boateng: Germania o Spagna nel futuro del ghanese.



Il Torino non molla Torreira dell'Arsenal: le piste alternative per la Fiorentina portano a Praet (Leicester), Danilo Barbosa (Nizza), Bonaventura e Borja Valero, svincolatosi a parametro zero da Milan e Inter. In attacco la Roma si inserisce nella corsa all'ex milanista Piatek dell'Hertha Berlino, così rispunta il nome dell'ex juventino Mandzukic. Intanto i viola hanno preso per la Primavera di Aquilani dal Sudtirol l'attaccante Eljon Toci, classe 2003. In uscita il centrocampista Benassi interessa a Galatasaray e Verona.