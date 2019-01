Jean-Clair Todibo ha compiuto 19 anni solo pochi giorni fa. Tra Natale e Capodanno, ma la sua festa sarà l'autografo sul contratto che il Barcellona ha già preparato da sottoporre ai suoi agenti: premesse importanti, tutto indica ormai che il difensore classe '99 a scadenza di contratto con il Tolosa ritenuto tra i più promettenti d'Europa finirà proprio in Catalogna. Un sorpasso amaro per la Juventus che si era attivata da settimane su Todibo, opportunità di mercato in pieno stile Paratici e contatti in fase decisamente avanzata. Cosa è successo?



I RETROSCENA - La Juve ha rispettato la volontà di Jean-Clair, ma si sentiva ormai vicina al traguardo: dieci giorni fa Todibo aveva comunicato ai bianconeri la volontà di accettare solo la Juventus in Italia, rifiutando la proposta del Napoli, una promessa precisa ma che non escludeva altre soluzioni straniere. L'idea di Paratici era di portare immediatamente il difensore in Italia trovando un accordo con il Tolosa, le sensazioni erano positive finché il Barcellona ha alzato la posta con l'irruzione di Eric Abidal. L'ex terzino, oggi dirigente di spicco del Barça, si è impegnato in prima persona vista la sua stima per Todibo: ha contattato la famiglia del giocatore, l'entourage, lo ha convinto ad accettare i blaugrana con commissioni importanti e un contratto di 5 anni con la garanzia di essere protagonista. Perché il Barcellona dovrà rifondare il pacchetto difensivo e si conta proprio su Todibo come prospetto di massimo livello. Argomenti convincenti, il Barça ha sorpassato la Juve al fotofinish e aspetta l'ultimo via libera per tesserare Todibo. Senza rimpianti, ma con una punta di... amarezza bianconera.