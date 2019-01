Jean-Clair Todibo ha scelto il Barcellona. Dalla Spagna danno l'affare per fatto e su Tuttosport si svela perché il centrale del Tolosa ha preferito i catalani alla Juventus. Non è un problema di soldi: la possibilità di avere subito chance da titolare in prima squadra ha convinto il 19enne ad accettare la proposta del Barcellona, dicendo no alla Juve. Proprio in extremis.