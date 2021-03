Gianmarco Tognazzi, attore, tifoso del Milan, interpreta Luciano Spalletti nella serie tv sulla vita di Francesco Totti, che uscirà venerdì. Queste le parole di Tognazzi riportate da romanews.eu: “Sono nato a Velletri e cresciuto nella capitale, con una fede calcistica diversa da quella dei miei compagni di classe, romanisti e laziali. Conoscendo Roma ritengo impossibile che ‘Speravo de mori’ prima’ non dia vita a polemiche soprattutto per la rappresentazione di Spalletti”.



SU SPALLETTI - “La storia di Totti e Spalletti andava raccontata, l’ho fatto con grande rispetto nei confronti di Spalletti. Ho cercato di trovare un filo conduttore e l’ho identificato nel disagio di dover gestire quella situazione. Non mi piaceva l’idea dell’antagonista e del cattivo”. Tognazzi racconta anche di aver voluto approfondire la filosofia calcistica di Spalletti: “Era basata sul gruppo, anche se e’ vero che nella sua prima esperienza alla Roma aveva messo Totti al centro”.