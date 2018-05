La cessione di Andrea Belotti non è un'ipotesi che il presidente del Torino, Urbano Cairo, sembra voler prendere in considerazione in vista della prossima stagione. In un'intervista rilasciata a Radio Anch'io Sport, su Radio Rai Uno, il patron granata questa mattina ha infatti ribadito la propria volontà di trattenere il centravanti, escludendo quindi un suo possibile trasferimento al Milan. "Ripartiamo da Mazzarri e Belotti, ma non solo da loro. Ripartiamo anche da altri calciatori e l'obiettivo è trattenere i migliori e coloro che sono più motivati a restare. Belotti ha avuto un campionato in cui ha perso 3 mesi e mezzo per infortunio, siamo stati sfortunati" ha dichiarato il presidente granata.



Cairo è poi tornato sul 2-2 di ieri del suo Torino contro il Napoli, un risultato che, di fatto, ha chiuso la lotta scudetto: "Spintarella alla Juventus? Ieri era un epilogo già scontato. Il Napoli non avrebbe avuto grandi chance neanche battendo il Toro. Lo scudetto lo ha perso prima. Ieri ho visto un buon Torino che ha preso le misure dopo un primo tempo di difficoltà. Hanno giocato in modo ottimo, alla fine avremmo potuto vincere visto il rigore che non ci hanno fischiato all'ultimo. Il Torino in Europa? Quest'anno è andata non come avremmo voluto. Il rimpianto è peggiore ora vedendo che con 62 punti potresti andare in Europa. Abbiamo buttato via almeno 10 punti in campionato, in partite non impossibili. Abbiamo lasciato al Verona addirittura 5 punti".



Infine sul futuro del Torino: "Adesso dobbiamo pensare al futuro e a fare una squadra che sia all'altezza con Mazzarri che ha dimostrato di aver messo in campo un'ottima squadra e ci darà le giuste indicazioni di mercato su chi cedere e chi prendere".