. Momenti meno felici, che spesso vengono, fortunatamente rimossi, e situazioni di gioia, a volte collettiva, che la nostra memoria, funzione psichica e neurale di assimilazione degli organi sensoriali del cervello, ci riporta ad un tempo passato, il quale ci fa rivivere esaltanti emozioni.ma il giorno 8 dicembre 1985 mi rinnova quell'assioma di serenità calcistica da cui non si può fuggire. In sintesi riviviamo quei giorni memorabili per il calcio italiano.L'avventura era iniziata nella mattinata del 1 Dicembre con la partenza da Torino Caselle. La comitiva, composta da giocatori, dirigenti e una quindicina di giornalisti, s'imbarcava sull'aereo della Japan Airlines, prima del decollo dallo scalo aereo torinese.Sono state 24 ore davvero stressanti, nonostante i pannicelli caldi che le gentili e premurose Assistenti di volo nipponiche ci porgevano con grazia e massima professionalità.In altri termini, 24 ore su un volo con rotta polare, hanno messo alla prova la resistenza fisica e mentale di ognuno di noi. Il momento del relax è arrivato nell'attesa dei bagagli. Accomodati su accoglienti divani, io iniziai a interpretare alla lettera il ruolo di inviato.Ci si doveva abituare al cambio di fuso orario. Il Giappone è otto ore indietro rispetto all'ora italiana.Sette giorni passati tra allenamenti e visite alla capitale nipponica, che ci avvicinarono al giorno della gara. Arrivammo allo Stadio Nazionale Olimpico di Tokio, avvolti da una bruma prettamente autunnale. Del resto Tokio si trova al 45esimo parallelo, che coincide esattamente a quello di Torino. Quindi nessun eccessivo disagio climatico ma la visibilità non risultava certo ideale, e una fastidiosa pioggerellina non favoriva le condizioni del campo.Stadio Olimpico Nazionale gremito in ogni ordine di posti.(nel 2015 è stato abbattuto e sostituito da uno completamente nuovo)Finalmente la partita, che ci ha offerto spunti straordinari d'eccellenza calcistica (ritenuta dalla stampa specializzata la migliore edizione nella storia del torneo ) non ha mai vissuto momenti di stallo.L', che aveva vinto la Coppa Libertadores,Il primo tempo si chiuse sullo zero zero. Nella ripresa apriì le marcature Ereros, ma il pareggio arrivò poco dopo, su rigore ben tirato da Platini. Le due squadre si affrontavano a viso aperto e gli argentini non demordevano, pur trovando una Juventus più aggressiva e determinata rispetto al primo tempo. Nonostante ciò, Castro riportò in vantaggio i sudamericani, ma uno strepitoso Laudrup raggiunse il meritato pareggio all'82esimo. I supplementari non cambiarono il risultato ed ecco arrivare i tanto temuti calci di rigore.I tre penalty iniziali con Brio, Cabrini, e Serena andarono a segno, mentre gli argentini sbagliarono con Batista. Meglio Olguin e Lopez, che fecero centro. A quel punto la tensione montava ed il momento clou stava per arrivare. Falliva dal dischetto Laudrup, che riportava le squadre su un ipotetico pareggio. Lentamente andava sul dischetto Pavoni, ma(a cui oggi facciamo gli auguri per una ritrovata salute stellare)La Juventus diventava per la prima volta Campione del Mondo. Immaginate anche il tripudio, la gioia, di tutto lo stadio che aveva tifato per i bianconeri.Un successo trionfale che aveva, solo in parte, ripagato l'amarezza, la tristezza la costernazione per la tragedia dell'Heysel, avvenuta qualche mese prima. Il viaggio di ritorno a Torino fu talmente brillante e ambientalmente suggestivo, con la Coppa collocata in mezzo a Boniperti e Trapattoni, che il grande Platini si avvicinò per concedermi quell'intervista mancata in precedenza, che, sono fiero di conservare come una prestigiosa ed esclusiva reliquia.