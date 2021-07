Il 23 luglio prenderanno il via i Giochi Olimpici in Giappone, anche se negli ultimi giorni è scattato l’allarme covid, con diversi casi registrati. L’ultimo è quello di un giornalista italiano, arrivato domenica all’aeroporto di Tokyio. Proveniva da un volo partito da Roma in cui erano presenti anche diversi atleti italiani: tutta la squadra di basket maschile e di ciclismo più la nuotatrice Simona Quadarella. Il giornalista, partito regolarmente con tampone negativo, è poi risultato positivo all’arrivo in Giappone e attualmente si trova in isolamento. La speranza è che nessuno degli atleti e dei presenti sul volo siano entrati a contatto con lui.