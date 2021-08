Saranno Brasile e Spagna a giocarsi la medaglia d'Oro al torneo di calcio maschile di Tokyo 2020. Rispettati i pronostici della vigilia, che davano le due squadre favorite per la vittoria della competizione e in vista del match di sabato mattina le quote dei bookmaker sono in grande equilibrio. Per i bookie, si legge in una nota, la nazionale verdeoro è in leggero vantaggio a quota 2,60, anche considerando che i brasiliani si giocheranno la loro terza finale olimpica consecutiva (argento a Londra 2012, oro a Rio 2016), ma la Spagna di De La Fuente può contare su molti talenti e il segno «2» è un'opzione molto valida a quota 3,00. A 2,80 il pareggio. Il ricco potenziale offensivo delle due squadre non sarà in automatico una garanzia di gol, anzi. Anche in occasione delle semifinali le difese hanno retto e per i quotisti un altro esito «Under 2,5» è altamente probabile a 1,40.