Francesco Toldo, ex portiere di Inter e Fiorentina, ha fatto alcune considerazioni sui Mondiali ai microfoni di Inter TV.



Queste le sue parole: "Competizioni del genere sono un punto d'arrivo, senti una responsabilità enorme perché porti in alto i colori della tua nazione. Si tratta di un'esperienza incredibile perché ti permette di confrontarti con altri campioni, non puoi permetterti neanche un minimo errore, altrimenti sei fuori. Il mio idolo era Dino Zoff: con le sue parate mi ha conquistato". Possibile stella del Mondiale? “Mi aspetto il genio di qualche giocatore dell’Inter legato anche alla Croazia, tipo Perisic. Ha i numeri, quel ragazzo ne ha da vendere. Il Brasile, invece, ha sempre quel livello lì".