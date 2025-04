Tolisso esce in barella ma l'arbitro top Letexier non espelle l'autore del fallo che segna il goal-vittoria. Poi le scuse

Getty Images

Dopo la sentitissima, caratterizzata anche da una sospensione per un proiettile lanciato in campo , l'arbitro del derbyha ammesso di aver commesso un errore quandoper un intervento pericoloso sull'ex Bayern, ma una revisione al monitor ha portato alla riduzione del rosso a giallo. Tolisso ha lasciato il campo in barella e Stassin ha finito per segnare il secondo gol che ha assicurato la vittoria all'ASSE. "L'ironia è che siamo stati battuti da due gol di un giocatore che non avrebbe più dovuto essere in campo quando ha segnato il secondo", si è lamentato il presidente dell'OL Johnalla stampa.

- Il proprietario del Lione è tornato dai giornalisti poco dopo per dire che François Letexier aveva ammesso di aver commesso un errore:. Stassin avrebbe dovuto ricevere un cartellino rosso. Dopo aver riflettuto, ha capito ciò che aveva capito tutto il Paese. Voglio ringraziarlo per la sua onestà, è una cosa positiva ma è triste. Sapevamo che è stato un errore, ma è stato ancora più doloroso che l'arbitro lo abbia ammesso subito dopo la partita. Il lato positivo è che imparerà da questo errore. È un suo merito dirlo. Ciò consentirà a Coco (Tolisso) di comprendere un po' meglio la situazione. Lo abbiamo visto andarsene con le stampelle".

"Le scuse del signor Letexier non allevieranno il dolore o l’incomprensione", ha postato nelle sue storie Tolisso, assieme al fermo immagine della sua caviglia che si torce sotto il piede di Stassin.