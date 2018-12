“Contro l’Udinese è stato fondamentale Toloi, straordinario, ha preso una fiducia nel gioco impressionante. Ormai è diventato un uomo in più, non lo frenerò mai anche se rischiamo qualcosa!”. Parola di Gasperini al termine dell’ultima partita vinta dalla sua Atalanta contro l’Udinese. Toloi, infatti, è sempre più leader dei nerazzurri e recentemente è finito nel mirino di club italiani e stranieri. In Serie A, Inter e Roma su tutti hanno pensato in tempi non sospetti al centrale brasiliano 28enne. Sondaggi effettuati da entrambi i club nella scorsa sessione di mercato, ma anche da squadre straniere: dalla Premier League alla Russia, per Toloi c’è letteralmente la fila.



PARLA TOLOI - Il brasiliano, però, non ha alcuna intenzione di lasciare l’Atalanta. In un’intervista concessa al Corriere di Bergamo, Toloi ha allontanato le sirene di mercato: “Sono felice qui all’Atalanta. Apprezzo tutto, la città e l’ambiente. Inoltre stiamo facendo la storia del club. Per questo l’intenzione è rinnovare il contratto che scade nel 2020 (con opzione fino al 2021). Ci stiamo già lavorando. Poi, una volta scaduto, vorrei tornare al Goias, la squadra in ui sono cresciuto in Brasile. Sento di avere un debito nei loro confronti”. Parole chiare, Toloi non ha alcuna intenzione di lasciare l'Atalanta.