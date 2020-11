con la maglia dell'Italia? Il difensore dell'ha concesso una lunga intervista al portale brasiliano Lance: "Sono felice di essere alla mia sesta stagione in Italia, un Paese in cui ho sempre sognato di giocare. Sono molto felice qui e ho ancora un lungo contratto. Devo continuare a lavorare, questo è il mio obiettivo in questo momento".- "Tutti noi atleti sogniamo di giocare per la nazionale e per me non è diverso. Continuerò a lavorare e fare del mio meglio nel club e forse questa opportunità si presenterà. L'importante è andare bene all'Atalanta. Il Brasile è molto ben servito e ha grandi difensori, ma sto ancora sognando e credendo in una possibile chiamata. Azzurro? Ho la nazionalità italiana e c'è questa possibilità di essere convocato dall'Italia. Penso che sarebbe incredibile".- "Qui facciamo un gioco aggressivo, il più delle volte premendo l'avversario in campo difensivo. Questo permette di rubare palla ed essere già nella metà campo offensiva con più giocatori vicini alla porta. Penso che quando lo facciamo bene fa la differenza nelle partite. Ovviamente non è facile, ma il risultato appare quando è fatto bene. Questa è una caratteristica del nostro allenatore e che sappiamo fare bene. Lavoriamo duro e con grande intensità durante la settimana per arrivare il giorno delle partite ed essere pronti a sfruttare questo stile di gioco".- "La Champions è una competizione molto difficile, dove si affrontano sempre squadre che giocano per vincere. Il primo anno è stata un'esperienza molto importante e questa stagione siamo più maturi, ma non cambia molto. L'importante è essere preparati a fare grandi partite. Non siamo i favoriti, ma vogliamo fare una bella competizione come la scorsa stagione".- "Sono molto felice qui e ho ancora un lungo contratto con l'Atalanta. Devo continuare a lavorare e offrire un buon calcio, questo è il mio obiettivo in questo momento. Certo sarebbe un sogno poter indossare di nuovo la maglia del Goiás, un club che mi ha svelato al calcio e mi ha dato tutte le possibilità per diventare un atleta professionista. Il San Paolo è anche una grande squadra dove tutti sognano di giocare e sono felice di aver fatto parte della storia del club, ma al momento il pensiero è di continuare qui in Europa".