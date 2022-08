Il Valencia si aggiudica il 50°Trofeo Naranja al Mestalla (2-1, doppietta di Hugo Duro e gol di Ederson) e l'Atalanta adesso ha ancora una settimana di tempo per crescere e migliorare. Poco brillante, macchinosa e mai offensiva: a parte qualche lampo nel secondo tempo, gol di Ederson compreso, non mette in mostra la solita verve. Sabato 13 alle 18.30 sarà impegnata a Marassi contro la Samp.





I PROMOSSI



Scalvini: fa arretrare i centrocampisti del Pipistrello ed è uno dei pochi a tenere il ritmo



Toloi: con un paio di zampate al momento giusto evita i gol di Lino con grande esperienza, devia in traversa il tiro di Musah.



Maehle: buoni i colpi di tacco in profondità, ottiene punizioni importanti.



Muriel: preciso nelle due punizioni al 24’ e al 30’, sfiora il gol.





I RIMANDATI



Zapata: si scontra con Ederson e non riesce a intercettare le aperture del brasiliano.



Ederson: non entra in partita fino al gol, il feeling con Zapata tarda ad arrivare. La rete con stop al volo è una magia, ma ha deluso rispetto alle altre apparizioni.



De Roon: beffato da Hugo Duro, dorme in occasione del gol del Pipistrello. Meno a suo agio che in mediana. Si riscatta in parte salvando sul tiro di Correia.



Djimsiti: non si fa trovare pronto; entra e non marca la zucca di Hugo Duro, che insacca per il 2-1.