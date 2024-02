Tolosa-Benfica, le formazioni ufficiali: Schmidt ultra offensivo, i francesi con Dallinga

Tolosa e Benfica si affrontano nel ritorno dei playoff di UEFA Europa League. Si riparte dal 2-1 maturato nell'andata in Portogallo. Venerdì 23 febbraio alle ore 12 il sorteggio degli ottavi di finale. Ecco le formazioni ufficiali.



TOLOSA (4-2-3-1): Restes; Desler, Costa, Nicolaisen, Diarra; Spierings, Sierro; Donnum, Gboho, Suazo; Dallinga. All. Martinez Novell



BENFICA (4-2-1-3): Trubin; Bah, Antonio Silva, Otamendi, Morato; Joao Neves, Joao Mario; Rafa Silva; Di Maria, Tengstedt, Neres. All. Schmidt