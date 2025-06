Tolosa, i tifosi attaccano RedBird dopo l'addio di Comolli: "E' il momento di costruire, non di ritirarsi. Il silenzio deve finire!"

AFP via Getty Images

L'addio dell'ormai ex presidente del Tolosa- diventato il nuovo direttore generale della Juventus - ha mandato su tutte le furie i tifosi francesi, che hanno espresso grande perplessità nei confronti di RedBird, il fondo proprietario della società francese, così come del Milan.Questo il duro comunicato diramato da un gruppo di tifosi del Tolosa:"Mentre riflettiamo su una stagione frustrante, ci aspettavamo spiegazioni - ma, cosa più importante, ci aspettavamo una chiara visione del futuro, in linea con l'ambizione europea" promessa dalla nostra improvvisa partenza del nostro presidente, Damien Comolli - che aveva incarnato la visione dell'ambizione del "nuovo TFC" - lascia noi, i fedeli sostenitori, in uno stato di incertezza.

, attraverso la sua rara passione e il suo instancabile lavoro,. Ha dato a Tolosa i mezzi per credere in un destino più grande.Il titolo della Ligue 2, e soprattutto la vittoria della Coppa di Francia, rimarranno per sempre nei cuori dei tifosi di Tolosa. Questi risultati indimenticabili hanno lasciato un segno duraturo. Per tutto questo,Ma ora è il momento di guardare avantiNon credo che sia assolutamente necessario che il proprietario del club, RedBird Capital, parli finalmente

Oltre a riempire urgentemente questi ruoli chiave, chiediamo trasparenza:Risorse: quali investimenti concreti sono previsti per rafforzare la squadra e le infrastrutture?Strategia sportiva: quali obiettivi chiari vengono stabiliti per la prossima stagione?Centro di formazione: perché il suo sviluppo è stato bloccato per mesi?Tolosa, la terza città più grande della Francia, ha un enorme potenziale non sfruttato. La passione c'è - con un'affluenza record di oltre 26.000 fan per partita in questa stagione.

Il nostro amore per la camicia non svanirà, ma è tempo che coloro che possiedono il nostro club si rendano veramente conto di cosa rappresenta.Saremo esigenti, mobilitati e pronti a far sentire la nostra voce se non verranno date risposte.Toulouse FC non è una voce in un foglio di calcolo. È un'istituzione. È ora di rispettarlo.Forza Viola".