Francesco Toldo, ex portiere tra le altre di Inter e Fiorentina, ha parlato alla Gazzetta dello Sport di Gianluigi Buffon: "Nessuno come lui per la continuità: Gigi è stato il numero uno, o è stato vicino ad esserlo, per un arco di tempo mostruoso. Per questo oggi è un'icona: come fu Schmeichel per me".