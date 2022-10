Si chiama Andrea Tombolini l'uomo di 46 anni, affetto da disturbi psichici, che nel tardo pomeriggio di ieri ha aggredito 6 persone con un coltello in un centro commerciale di Assago, uccidendone una (un cassiere di appena 30 anni) e ferendone gravemente tre, tra cui il calciatore del Monza Pablo Marì. Queste le sue parole al PM che sta indagando sul caso, riportate da monza-news.it: "Invidiavo chi stava bene e tutte quelle persone felici che vedevo vicino a me".



Secondo quanto si apprende, Tombolini era stato ricoverato circa 10 giorni fa in psichiatria dopo essersi ferito da solo colpendosi con dei pugni al capo. L'uomo, affetto anche da una grave crisi depressiva successiva ad un delicato intervento alla colonna vertebrale, non era in cura presso uno psicologo, secondo quanto hanno riferito agli inquirenti i suoi genitori.