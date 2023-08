Non dovrebbe essere lontano da Londra il futuro di Takehiro Tomiyasu, negli ultimi giorni accostato ad Inter e Atalanta. Il difensore giapponese, arrivato all'Arsenal due anni fa per circa 18 milioni di euro era stato anche avvicinato - si legge sul Daily Mirror - ad un ritorno in Italia, ma la situazione sembra cambiata radicalmente. Proprio ieri, infatti, il 24enne è subentrato in campo contro il Nottingham Forest dopo il forfait di Timber, che ha lasciato il rettangolo verde per un infortunio apparso grave. Ed ecco che Mikel Arteta, allenatore dei Gunners, ora potrebbe chiedere di trattenere Tomiyasu per tutta la stagione e di conseguenza vietarne la cessione.