Takehiro Tomiyasu, difensore del Bologna, ora in Olanda con la nazionale giapponese, parla così della sua esperienza in Italia: "Sono un giocatore del Bologna e voglio giocare con il Bologna. Devo ammettere che sono felice di essere stato accostato ad alcuni dei club più famosi al mondo: la cosa mi motiva. Mihajlovic? Mi sta dando tanti consigli anche su come muovere le braccia, ma soprattutto Mihajlovic insiste molto sulla difesa dentro l’area". Sul giocatore c'era il Milan, ma l'offerta non è stata ritenuta soddisfacente dal Bologna.