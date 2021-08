Il difensore giapponese del Bologna, Takehiro Tomiyasu ha dichiarato: "L'idea di poter giocare in Premier League mi piacerebbe, lo ritengo un campionato molto importante". Sulle sue tracce c'è il Tottenham, mentre in Italia piace all'Atalanta



In uscita ci sono Medel, Paz, Denswil, Donsah, Falcinelli e Santander. Sempre secondo il Corriere dello Sport, il Bologna tratta il difensore belga Arthur Theate dell'Ostenda, il centrocampista italiano Matteo Ricci (svincolatosi dallo Spezia) e l'attaccante danese Wahidullah Faghir: classe 2003 del Vejle.