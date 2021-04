Damiano Tommasi, ex centrocampista tra le altre della Roma e ex presidente dell'Aic, parla a Sky Sport di Nicolò Barella, centrocampista dell'Inter: "Roberto Mancini è stato bravo a dare certezze che erano svanite dopo la mancata qualifcazione al Mondiale, puntando su giocatori che si sanno prendere responsabilità nei loro club come Barella, Mattia Locatelli o Lorenzo Pellegrini. Poi bisogna puntare sulla concentrazione al 100% per un breve periodo di tempo, e in questo senso Barella ha sempre dimostrato di entrare in partita da subito e di esserci con la testa per novanta minuti. A volte anche in maniera eccessiva".