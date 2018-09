Damiano Tommasi, presidente dell’Assocalciatori, è intervenuto a Lady Radio sul caso delle fasce di capitano dei calciatori: “La norma non dice che viene escluso l’utilizzo di altre fasce, ma che quest’ultima deve essere autorizzata dalla Lega Serie A. Sembra una stortura, ma questo significa che si può chiedere dunque di utilizzare una fascia diversa da quella unica prevista dal regolamento. Non so se la Fiorentina ha fatto richiesta per utilizzarne una propria”.