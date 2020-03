. E’ assurdo chiedere che si allenino assieme, con il rischio folle di alimentare il contagio, così comenelle ultime partite alle quali abbiamo assistito. Hanno preteso che non si dessero la mano prima della gara o che non si abbracciassero dopo un gol, come se questo fosse sufficiente a evitare contatti ravvicinati. Ma, uno da una parte della rete e uno dall’altra, senza alcun rapporto diretto.Il presidente dell’Associazione calciatori, cioè del sindacato che unisce i campioni milionari e i ragazzi che in serie C sperano di incassare il loro stipendio, dovrebbe però parlare anche dell’. Che è, come su ogni aspetto dell’economia: dalla grande industria ai piccoli imprenditori, tutti ci stanno rimettendo moltissimo, e molti dipendenti rischiano di perdere il lavoro.Nel calcio, tra mancati incassi da stadio e riduzione dei proventi dai diritti tv;, che perdono pubblicità e forse anche abbonatI;che gestiscono le competizioni (pensate solo a quanto costerà alla Uefa lo spostamento dell’Europeo). Parliamo di decine, anzi. E’ normale che questo accada? E’ logico cheincassi sereno i suoi 31 milioni netti,i suoi 7,5,i suoi 6 mentre le loro società perdono introiti di straordinario rilievo?E’ giusto che alcuni club (non Juve, Inter e Milan, ovviamente)se verranno ridotti i soldi attesi dai diritti televisivi, mentre i loro calciatori incassano fino all’ultimo euro?e Tommasi fa bene ad alzare la voce perché venga tutelata quella dei calciatori. Ci aspetteremmo, però, che facesse capire di. In fondo basterebbe che dicesse:, un mondo che permette loro di condurre una vita da privilegiati. Ascolteremo mai queste parole, secondo voi?@steagresti