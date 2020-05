Il presidente dell'Assocalciatori Damiano Tommasi ha parlato della ripresa del campionato: "Prima di riprendere il campionato servono almeno 4 settimane di allenamenti. Ripresa il 13 o il 20 giugno? Non dobbiamo porci limiti, queste quattro settimane non devono essere viste come un problema ma sono necessarie per poter tornare a giocare le partite".