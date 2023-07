La 10 a Dybala. L'indiscrezione lanciata ieri da Adidas e Roma ha acceso il dibattito intorno alla maglia più importante della storia giallorossa. Damiano Tommasi, ex campione d'Italia e oggi sindaco di Verona, ha detto la sua ai microfoni di Goal.com. “Dybala merita la 10 a prescindere. Sicuramente la 10 della Roma ha avuto anche prima di Francesco Totti una storia sempre molto particolare, perché è sempre stata legata quasi più alla città che alla squadra e questo ovviamente Dybala ancora non ce l’ha, ma sicuramente la 10 per quello che sa fare in campo la merita”, la posizione di Tommasi .