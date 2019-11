"Inutile girarci intorno: se qualcuno fa il verso della scimmia a un giocatore perché è di colore, quello è razzismo: sento troppi 'sì, ma'. E anche se sono solo due, sono troppi". Damiano Tommasi, presidente Aic e veronese, interviene sul caso Balotelli e sulle polemiche attorno alla tifoseria dell'Hellas Verona. "Non è il caso Balotelli e neanche il caso Verona - dice all'ANSA -. Pochi sanno che il patrono, San Zeno è un vescovo di colore e che qui sono nati i comboniani attivi in Africa. Razzista non è una città, ma i comportamenti sì, quelli sono razzisti".