Nuovo stop. Oltre a riabbassare la capienza massima dal 75% al 50% per gli impianti sportivi all'aperto, l'ultimo decreto impone di indossare la mascherina FFP2 e vieta di consumare cibi e bevande al chiuso anche per gli spettacoli di cinema, teatro e musica. Ad esempio questa settimana al palazzetto dello sport di Courmayeur le forze dell'ordine hanno perquisito borse e zaini del pubblico all'ingresso per i concerti di Madame e Mahmood, che poi hanno scaldato i cuori degli spettatori con due show molto intimi.



Tommaso Paradiso si è sfogato scrivendo dei messaggi in alcune storie su Instagram: "Mi scrivete che siete tutti preoccupati per i concerti, compresi questi due eventi speciali di gennaio. Figuratevi io amici. Sono due anni che rimando il tour e sono due anni che non ci dicono un cazzo. Ho anche sentito personalmente autorità competenti, ma le risposte che ci danno fanno più aria del vento. L'importante (per loro) è che il calcio vada avanti, della musica… sticazzi. Tanto la faccia ce la mettiamo noi. Fosse per me verrei a cantare casa per casa. Avete presente amici quali famosa scena in cui la povera signora Pina risponde al telefono un istante prima di Italia-Inghilterra con quella semplice parola: 'Obbediamo'. Sintetizzata la tragica condizione umana. Siamo piccoli piccoli. Però a un certo punto anche Fantozzi si incazza".







Tommaso Paradiso, ex frontman dei Thegiornalisti, è un tifoso della Lazio. Parteciperà al prossimo Festival di Sanremo: non come cantante in gara, ma come ospite d'onore o come co-conduttore al fianco di Amadeus e Fiorello. In questi giorni ha preso il Covid come altri suoi colleghi (vedi Fedez, Lorenzo Jovanotti e Gigi D'Alessio): "Mi unisco a quella vagonata di persone asintomatiche positive al molecolare. Buona quarantena a tutti. Magari nei prossimi giorni provo a organizzare un chitarra e voce in diretta su Instagram from the cucina. Così, per passare il tempo. Siete troppo teneri, mi fate commuovere ogni volta. STO BENE. Ho fatto mille tamponi rapidi ai quali sono risultato sempre negativo. Poiché sarei dovuto partire (lontano) in questi giorni ho fatto anche un molecolare al quale sono risultato positivo (penso sia la storia di tutti). Rimango a casa e amen. Non è un dramma. I drammi sono altri. Ditemi ora e giorno che preferite e ci facciamo una bella diretta insieme con la chitarra, il pianoforte e le canzoni".



Intanto questa sera in tv, dopo il messaggio a reti unificate del presidente Mattarella, va in scena la sfida a distanza tra Rai e Mediaset. Amadeus conduce L'anno che verrà su Rai Uno da Terni con Fausto Leali, i Gemelli di Guidonia, Alba Parietti, Edorado Vianello, Corona, i Los Locos, Massimo Ranieri, Loredana Bertè, Achille Lauro, Orietta Berti, Raf, Cristiano Malgioglio, Clementino, Rkomi, Nek e Donatella Rettore.

Federica Panicucci conduce Capodanno in musica su Canale 5 da Bari con Riccardo Fogli, i Gemelli Diversi, Mamacita, Emma Muscat, Patty Pravo, Riki, Rocco Hunt, Room9, Federico Rossi, Sergio Sylvestre, i Sottotono, Tecla e Alfa, The Kolors, Vegas Jones, Mario Venuti, Vhelade, Michele Zarrillo, Annalisa, Arco, Bianca Atzei, i Boomdabash, Alessandro Casillo, Cedraux, Andrea Damante, Roby Facchinetti, Pio e Amedeo.