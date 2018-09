Sempre presente allo stadio, sempre pronto, sui social, a commentare le gesta della sua Lazio. Tommaso Paradiso, leader dei The Giornalisti, a Gazzetta tv ha parlato del suo nuovo disco ‘Love’. Non solo, ha riadattato i suoi tormentoni alla sua fede calcistica: “Ti mando un vocale di dieci minuti solo per dirti quanto sono laziale”. La Lazio dovrà lottare molto per arrivare in alto, parola di Tommaso Paradiso: “Quest’anno sarà molto più difficile, la Lazio è rimasta la stessa della scorsa stagione ma purtroppo abbiamo perso Felipe Anderson,l’unico insieme a Keita che sulla fascia prendeva palla e saltava l’uomo. Quest’anno sarà più difficile creare gioco e sarà più difficile arrivare tra le prime quattro”.