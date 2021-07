Il difensore del Milanha concesso un'intervista a Milan TV, nella quale ha parlato dei primi giorni di ritiro in vista della nuova stagione, la prima dall'inizio con la maglia rossonera addosso.e questo mi fa avere fiducia in me, permettendomi di rendere al meglio e di aver ulteriori motivazioni.Poter iniziare la preparazione insieme alla squadra e con una situazione stabile sarà di certo un vantaggio", ha dichiarato il difensore anglo-canadese.Sul ritorno in Champions League: "una cosa che purtroppo non ho ancora potuto vivere.Chi avrebbe mai pensato di poterlo vivere un giorno? Spero che accada presto.. Non lo scorderò mai".Sull'arrivo di: "OlivierHa vinto la Champions League e il Mondiale, gioca con la nazionale francese da tantissimo tempo e ha anche vinto il campionato in Francia. Ha vinto molto e avere uno come lui è fantastico, sono certo che farà benissimo qui".