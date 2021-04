Il Milan è uscito con le ossa rotta da quella che veniva considerato come uno spareggio Champions. La Lazio ha dominato un avversario che ha approcciato male alla gara e che ha pagato le disattenzioni a livello individuale.Dopo un avvio di avventura in rossonero straordinario, il difensore inglese ha palesato una flessione netta nelle ultime tre uscite in campionato.Fikayo Tomori ricorderà a lungo un avversario come Joaquin Correa. L'argentino lo ha lasciato sul posto in occasione del primo gol e lo ha saltato troppo facilmente nell'uno contro uno che è valso il 2-0. L'ex Chelsea si è mostrato vulnerabile proprio in quello che è il suo punto di forza, ovvero l'opposizione in campo aperto.. Tanti per un difensore dal futuro assicurato ma che, probabilmente, non ha ancora completato il suo bagaglio tecnico-tattico.. Già a partire dal prossimo impegno casalingo contro il Benvento: un appuntamento che il Milan non può fallire se vuole continuare a tenere accesa la speranza di ritornare in quella Champions League che manca da tanti, troppi anni.