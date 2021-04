Da quando è arrivato, non ha sbagliato una partita. Preso dalin prestito con diritto di riscatto, fissato a 28 milioni di euro, Fikayoè stato gettato nella mischia sin da derby di Coppa Italia contro l', non sfigurando contro, trascinatore dei nerazzurri. E, in silenzio, si è preso il posto da titolare nelal fianco dell'intoccabile Simon- I numeri dell'inglese, nato in Canada, stanno convincendo tutti in casa rossonera, conche hanno voluto inserire a tutti i costi il diritto di riscatto nell'affare coi Blues perché credevano ciecamente nel ragazzo:(e con lui in campo da titolare solo una sconfitta, contro il Napoli. E con l''ex Chelsea dall'inizio la media punti è di 2,3 a partita) Cosa vuol dire? Sempre sul pallone, che sia in anticipo o in recupero. E anche in fase di costruzione, i dati sono positivi, con l'87% di passaggi riusciti: va considerato che Tomori, spesso e volentieri, va in verticale per andare a cercare il centrocampista tra le linee. Statistiche che lo rendono unico.Per questo motivo il Milan vuole provare a esercitare il diritto di riscatto, come ha spiegato Pioli dopo il match vinto contro il: "Va riscattato!". E la qualificazione in Champions League diventa importantissima, in quanto permetterebbe a Maldini e Massara di rispettare i piani,