Fikayo Tomori non prenderà parte ai Mondiali, almeno da giocatore. La scelta di Gareth Southgate, ct dell'Inghilterra, lo ha escluso dalla lista dei 26 convocati per il Qatar, ma Stripchat, un portale a luci rosse, non ha perso tempo. Dopo avergli manifestato la vicinanza per la mancata convocazione, i manager del sito gli hanno offerto 250mila sterline per un ruolo da commentatore più gettoni illimitati per interagire con le ragazze spogliarelliste



L'OFFERTA - “Potrai guardare le 64 partite, premiare l’Mvp e commentare ogni episodio come una sorta di ospite speciale. Oltretutto avrai gettoni illimitati per interagire con le nostre ragazze. Prenditi del tempo per considerare la nostra proposta”. Aspettiamo la risposta del difensore del Milan...