Granitico.. Un valore aggiunto, una certezza di un Milan ambizioso, tornato a lottare per traguardi fino all'anno scorso inimmaginabili. Arrivato dal Chelsea lo scorso gennaio per essere un'alternativa alla coppia Romagnoli-Kjaer, in pochi mesi ha cambiato le gerarchie, diventando un titolare. Il Milan lo teneva d'occhio da un po', a inizio anno ha tenuto in caldo ​Mohamed Simakan dello Strasburgo,. L'hanno portato a Milano in prestito, strappando il diritto di riscatto, diventato un acquisto a titolo definitivo a giugno, in cambio di 29 milioni di euro.- Molti, ma. Lo dicono anche i numeri: quella contro l'Atalanta è stata la prima ammonizione ricevuta in 31 partite con la maglia rossonera. Di lui si è accorto anche il commissario tecnico dell'Inghilterra Gareth Southgate, che l'ha chiamato dopo due anni e l'ha inserito nell'elenco dei convocati per le prossime due partite di qualificazione ai Mondiali di Qatar 2022 contro Andorra e Ungheria: "​Sono impressionato dal modo in cui Fikayo ha concluso la scorsa stagione e iniziato quella in corso.".Per i tifosi del Milan è un idolo, tanto che qualcuno lo vede come prossimo capitano, per i supporters del Chelsea è un rimpianto.. 29 milioni, un investimento importante, ma che con il passare dei mesi per il Milan sta diventando un affare.