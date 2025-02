Tomori: "Mercato? Non ho sentito la voglia di andare via, al Milan sono a casa"

Fikayoha parlato a Sky Sport alla vigilia didi Champions League. Queste le sue dichiarazioni:“Sì, non solo io. Sappiamo bene che la storia che il Milan ha in questa competizione. Domani abbiamo un’opportunità per fare bene. La Champions è sempre speciale. Dobbiamo approcciare con la mentalità vincente e adatta alla nostra storia”.“Ovviamente il mister adesso ha le sue idee su dove devo stare. Direi che ora siamo più aggressivi. Il mister vuole usciamo sugli attaccanti per portarli all’errore. Mi piace difendere così. Con Fonseca ho cercato di fare come voleva, a volte ci sono riuscito e a volte no. Il calcio è così, io sempre cercato di fare il meglio per me e per la squadra”.

“No, ho parlato con le persone con cui dovevo parlare. Ma alla fine sono io che vengo al centro sportivo ogni giorno, e qua mi sento bene, mi sento a casa. In questi quattro anni ho vinto due trofei, potevamo vincerne di più. Ora abbiamo una squadra più forte, io mi sento bene qua. Finché non mi dicono di andare via io sono contento qua”.“Si è integrato bene. Vedo che tanti giocatori come faceva al City, ha esperienza e qualità. Ha giocato partite decisive in carriera. Ci ha portato la sua esperienza. Siamo contenti di averlo, ha portato subito le sue idee nello spogliatoio”.

“Vogliamo vincere, 2-3 o 4 attaccanti. Conta solo vincere e fare risultato. Se un giorno ne abbiamo 4 in un’altra ne abbiamo 3. Vogliamo vincere e per vincere dobbiamo correre, come dice il mister. Dobbiamo fare il massimo, a prescindere dal sistema".“Sì, siamo qua per fare la storia. Abbiamo perso l’andata ma davanti siamo davanti ai nostri tifosi. Queste sono le partite che voglio giocare”.Poi in conferenza:"Dobbiamo arrivare in campo con l'atteggiamento giusto e la voglia di vincere che abbiamo sempre. Sappiamo che non abbiamo come volevamo l'andata ma domani sappiamo bene cosa fare, vincere con due gol. Siamo pronti e carichi per vincere"

"Noi come una squadra e come difensori scendiamo in campo ogni partita con l'obiettivo di non prendere gol e domani siamo già sotto di uno. Sappiamo bene la qualità che abbiamo: ma se prendiamo un gol non dobbiamo perdere la concentrazione e credere in quello che stiamo facendo. Alla fine sappiamo che dobbiamo e vogliamo vincere, dobbiamo essere focalizzati per ottenere ciò che vogliamo""Io e Kyle parliamo sempre. Ha portato un po' di calma ed esperienza: credo che tutta la squadra sa la qualità e i trofei che ha vinto, siamo contenti di averlo con noi. Quando dice qualcosa tutti ascoltano, sappiamo il giocatore che è. Non è come Ibra (ride, ndr), ha un modo diverso ma sta crescendo ancora in questa squadra: da quando è arrivato ha fatto un gran lavoro"

"Dopo la partita abbiamo parlato tra di noi ma non abbiamo visto le immagini perché avevamo il Verona: oggi sono sicuro che guarderemo la partita dell'andata per vedere le cose che non abbiamo fatto bene. I loro attaccanti hanno fatto una buona partita, con aggressività nei duelli e profondità con la palla. Dobbiamo vedere cosa possiamo migliorare. La cosa più importante per me è focalizzarci su cosa fare noi meglio""Io ho sempre detto che mi sono sentito a casa qua: nulla è cambiato. So che ogni mercato ci sono dei club e delle persone che ne parlano: io ero e sono adesso concentrato su cosa devo fare, stare qua. È un orgoglio e un piacere indossare questa maglia: non ho avuto né sentito la voglia di andare via. Finché mi vogliono resto qua"

"Il mister dice sempre che se giochiamo con 3, 4 o 5 l'obiettivo è sempre lo stesso: vincere. Per farlo devi correre e lottare, fare tutto per vincere. Noi andiamo sul campo e i titolari vanno in campo per vincere la partita. Se ne abbiamo 3, 4, 7 o 10 davanti è solo per vincere"