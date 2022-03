Fikayo Tomori, difensore del Milan, ha parlato a Dazn dopo la vittoria con il Napoli: "Se mi sento fondamentale per il modo di difendere di questo Milan? Sì, certo. Mi piace giocare con la difesa alta".



LEAO TROPPO GOLOSO NEL FARE UNA GIOCATA IN PIU'? - "Sì (ride, ndr)".



SPOGLIATOIO - "Siamo felici con questa vittoria, lo spogliatoio è molto felice. Abbiamo dieci partite da giocare, stasera era una gara difficile e abbiamo vinto ma dobbiamo fare di più".



QUANTO PUO' MIGLIORARE - "C'è margine. Noi siamo pienamente concentrati sul nostro gioco e ogni giorno in allenamento proviamo a giocare con un’idea e poi proviamo a portarla in campo. Ci sono ancora dieci partite, stasera era importante e tre punti importantissimi. Dobbiamo continuare".