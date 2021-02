Titolare, per la terza volta in stagionenell'andata dei sedicesimi di finale di Europa League. Lo farà accanto a Romagnoli, per far riposare Kjaer, che dovrebbe riprendere il suo posto domenica contro l'Inter, in un derby fondamentale per le ambizioni scudetto. L'inglese arrivato a gennaio in prestito dal Chelsea ha superato Kalulu nelle gerarchie di Pioli, è diventato di fatto la terza scelta, con l'obiettivo di diventare la prima nei prossimi mesi.Non sarà semplice perché il Chelsea per cederlo a titolo definitivo chiede oltre 25 milioni di euro, perché ​con Marina Granovskaia non è facile trattare, ma Maldini e Massara hanno le idee chiare.A gennaio non era possibile acquistarlo, per una questione di budget, in estate lo scenario sarà diverso. E verrà fatto un tentativo.Tomori per il momento non pensa al futuro, vuole fare bene in rossonero, per vincere lo scudetto e conquistarsi la chiamata di Southgate per l'Europeo, il ritorno al Chelsea non è nei suoi pensieri.Sa che può crescere e affermarsi, diventare protagonista. Al posto di uno tra Kajer o Romagnoli. Capitano e leader, ma con una situazione contrattuale che potrebbe regalare spiacevoli sorprese.