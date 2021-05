Uno stacco perentorio per annichilire Chiellini, un colpo di testa che ha definitivamente mandato in archivio lo scontro diretto con la Juventus e proiettato la squadra di Pioli in paradiso, a 270 minuti dalla fine del campionato. Basteranno 6 punti nelle ultime 3 giornate - sempre che la banda di Pirlo non incappi in altri scivoloni - per- In questa ottica, rientra anchedi Tomori,, un colpo che ha trasformato in meglio la difesa del Milan e ha ribaltato le gerarchie interne, spedendo in panchina capitan Romagnoli. Ma rappresentando soprattutto un investimento in prospettiva che una squadra desiderosa di tornare protagonista, perseguendo una politica dai costi sostenibili, non può e non vuole sconfessare sul più bello.pattuiti lo scorso gennaio.- Senza sconti, senza esitazioni. Quelli che invece il Milan si troverebbe a dover prendere in considerazione nell'eventualità di una "retrocessione" in Europa League e quindi di possibilità di spesa molto più ridotte., costretto a mandare a giocare un prodotto della propria academy che rischiava di trovare pochissimo spazio se avesse deciso di confermare la fiducia all'ex tecnico Lampard e che non ha dato la possibilità al subentrato Tuchel di valutarlo a dovere,Quella che la "zuccata" di Fikayo ha nuovamente reso un'ipotesi concreta, per la gioia del Milan e del giocatore, che in un recente blitz nel quartiere generale di via Aldo Rossi, ha ribadito a Maldini e Massara il suo desiderio di mettere le radici in rossonero.